Kregor Zirk ujus Türgis Euroopa hooaja edetabeli neljanda tulemuse

"Võistluste viimasel päeval oli minu kavas ainult 100m liblikat. Hommikusest eelujumisest pääsesin A-finaali kolmandana, ajaga 55,59. Finaalis, mis oli minu kaheksandaks stardiks, lõpetasin samal kohal, millega sinna pääsesin. Pronksmedal riputati mulle täna kaela aja eest 54,25," kirjutas Zirk sotsiaalmeedias. "See tähendab, et sain võistlustelt terve medalikomplekti kokku."

200 m vabaltujumises teenis Zirk esikoha ajaga 1.48,88. 200 m liblikujumises võidutses eestlane ajaga 1.59,86. "Kokkuvõtteks saab öelda, et viimased kolm päeva on olnud täitsa head. Võistlustele vastu minnes ma ei seadnud endale otseselt eesmärke, tahtsin lihtsalt näha kus omadega olen hetkel," arutles Zirk.

"Aga võta näpust, vaatamata uuele keskkonnale ja korralikule treeningmahule tegin karjääri parimad hooaja sisesed ujumised just põhialadel ehk 200 m vabalt- ja liblikaujumises. Lisaks on vabalt distantsil ujutud aeg 1.48,88 Euroopa hooaja edetabeli paremuselt neljas tulemus ja liblika distantsil ujutud 1.59,86 Euroopa kaheksas. Mul on hea meel, et koormuste pealt tehtud ajad on jälle sammu edasi teinud. Seda protsessi on olnud väga huvitav aastast aastasse võrrelda," sõnas ta. "Nüüd ootab ees paar taastumispäeva peale mida jätkan ettevalmistust tulevasteks võistlusteks."

