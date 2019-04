Kregor Zirk parandas Eesti vanimat rekordit ühe päeva jooksul kaks korda

Kui hommikul ujus Zirk välja aja 3.52,78, siis finaalis paranes tippmark veel üle sekundi ning 400 m vabaltujumise uueks Eesti rekordiks on 3.51,54. See aeg andis Kregorile Swim Open Stockholmi võistluse A-finaalis kuuenda koha.

Esikoha pälvis sakslane Florian Wellbrock 3.45,59-ga, teine oli leedulane Danas Rapsys (3.46,83) ja kolmas norralane Henrik Christiansen (3.46,96).

Seni kuulus Eesti rekord 1980. aasta Moskva olümpiast Ivar Stukolkini nimele ajaga 3.53,95. See resultaat tagas toona olümpiapronksi.

“Selle rekordi ujumine oli minu jaoks väga oluline,” sõnas Zirk pärast finaalujumist, lisades: “Aasta aega tagasi ütlesin ka meediale välja, et enne ma ujumist ei lõpeta, kui see rekord saab üle ujutud. Just selle rekordi ületus oli minu jaoks tõesti väga suur saavutus, sest see oli püsinud nii kaua ning sellega võideti ka olümpiapronks.”

"Kui vaadata minu hommikuse ujumise vaheaegu, siis see ei olnud kõige paremini ujutud. Õhtul keskendusingi sellele, et vaheajad oleks võrdsemad. See tuli päris hästi välja,” kommenteerib Zirk enda ujumisi. “Eesti rekord oli minu eesmärk ja kuna rekord hommikul ületatud sai, siis oli õhtul hea pingevabalt starti minna.”

“Selleks võistluseks proovisin natukene teistsugust ettevalmistust kui tavaliselt ehk ei puhanud nii palju kui varem ja tegelikult pole aasta alguse treeningud olnud ka nii rasked, kui ma varasemalt teinud olen,” lisas Zirk.

Lisaks Kregorile startis täna Swim Open Stockholm A-finaalis ka Armin Evert Lelle, kes sai 200 m seliliujumises samuti kuuenda koha. Tema aeg oli 2.02,41.