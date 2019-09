Kregor Zirk kiidab uut võistlussarja: ujumisringkonnas peetakse ISLi uue ajastu alguseks

Kregor Zirk, kes esimese ja hetkel ainukese Eesti ujujana võistlustel osaleb, esindab ujumisklubi Energy Standard.

"ISL-i näol on tegemist tõeliselt suure sammuga ujumisringkonnas. Kui muidu on ujumine individuaalne spordiala, siis ISL-i formaat seisneb tiimide vahelises heitluses, kus iga ujuja toob võistkonnale punkte," räägib Zirk, lisades: "Ujumises on hetkel huvitavad ajad ja aina rohkem otsitakse uut väljundit, et spordiala ka pealtvaatajate jaoks põnevamaks muuta."

Kregor usub, et ISL toob ujumisele juurde nii rohkem fänne, meedia tähelepanu kui ka sponsoreid.

"ISL võib muuta ujumist kui spordiala pikas plaanis väga palju ja seda positiivses võtmes," usub Zirk, kes ujub ISL-il 100 m liblikat, 200 m liblikat ning ka mõned teateujumised. "Eesti ujumine saab kindlasti sellest formaadist eeskuju võtta ja loodetavasti ka tulevikus midagi sarnast luua. Eesti tippujujate jaoks tähendab ISL võimalust alustada profikarjääri ja hakata teenima palka," räägib Zirk.

ISL-i jaoks loodi kaheksa tiimi, kellest neli on USA ja neli Euroopa tiimid. "Iga tiim koosneb liidritest ja treeneritest, kes panevad kokku grupi maailma parimatest ujujatest," räägib Zirk, lisades: "Ma arvan, et kui ujuja ja klubi saavad ISL-st osa võtta, siis see tähendab tõesti väga palju, sest sinna pääsevad ainult maailma parimad." Ühes tiimis on 12 mees- ja naisujujat, mis näitab, et tegemist on tõesti kõrgetasemelise võistlusega.