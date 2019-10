Kregor Zirk Eesti rekordist: konkurents oli tugev ja tahe kõva

Olen järgmiseks etapiks samamoodi valmis nagu esimeseks. Nüüd on ka väike kogemus juba olemas ja närve kulub vähem. Minu arvates on see hea, et järjest võisteldakse. Nii hoiavad ujujad ja korraldajad selle liiga mõtet käimas (inglise keeles: keeping momentum) ja ISL on üldiselt rohkem pildis. Neid võistlusi saab võtta ka väga hea treeninguna. Kõikide ujujate jaoks on see üks osa ettevalmistusest olümpiamängudeks.