Kolmekordset olümpiavõitjat ähvardab dopinguproovide vasaraga lõhkumise eest eluaegne võistluskeeld

Juhtum on rahvusvahelises spordikohtus (CAS) olnud juba märtsikuust alates, kuid seni pole avalikkusele FINA apellatsiooni kohta rohkem infot avaldatud. Nüüdseks on selgunud, et vastav istung toimub Lausanne'is septembrikuus.

Meediasse lekkinud FINA dopingupaneeli raporti kohaselt kiskus asi inetuks eelmise aasta septembris, kui sõltumatud dopinguametnikud Zhejiangi provintsis Suni villat külastasid ja temalt vereproovi võtsid. Sportlane olevat koos turvamehega haaranud vasara ja proovipurgid testijate silme all vasaraga hävitanud.

Kui WADA spordikohtus õiguse saab ja Sun dopingureeglite rikkumises süüdi mõistetakse, võib teda ähvardada eluaegne võistluskeeld, sest 2014. aastast alates on tal juba kirjas kolmekuuline karistus keelatud ravimi manustamise eest, mida Sun väitis vaja olevat südameprobleemi leevenduseks.

27-aastane Sun Yang võitis 2012. aastal Londoni olümpial kulemdalid 400 ja 1500 meetri vabaujumises ning 2016. aasta Rio de Janeiro mängude 200 meetri vabaujumises. Lisaks on tal kahe olümpia peale võidetud veel kaks hõbedat ja üks pronks. Pika raja maailmameistritiitleid on hiinlasel üheksa.