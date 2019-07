Kolm rekordit purustanud Martin Allikvee eesmärk on ujuda olümpiamängude poolfinaalis

Martin, mida need kolm rekordipurustamist teie jaoks tähendavad?

Kõige lihtsam: seda, et me liigume õiges suunas, need viimased 2,5 aastat, töö on vilja kandnud. See tulemus, mille kallal tööd tegime, kuigi jäi natukene olümpia A-normatiivist puudu, aga need tulemused andsid motivatsiooni ja lootust, et tegelikult on kõik alati tehtav.

Mäletate te oma esimest ujumistrenni?

Tegelikult ise võib-olla nii ei mäleta, kuid mäletan üht lugu. Peale esimesi trenne vist 7-aastasena tulin koju, nutsin ja rääkisin isale, et ma ei taha sinna enam minna, sest seal on vesi ja sunnitakse ujuma. Ujuda ma tol ajal ei osanud, aga vanemad ütlesid, et ma veel mõned korrad käiksin ning ujumise selgeks õpiksin. Mina tol ajal muidugi midagi ei otsustanud, ema ja isa mõlemad arvasid, et paneks mind ujumistrenni, et ma ujumise selgeks õpiksin, siis nad isegi ei mõelnud tippspordile. Treener nägi, et ma olen andekas ja töökas, siis peale klubi võistlusi rääkis isale, et proovige jätkata. Hakkasin käima spordirühmas ja sealt need tulemused tulema hakkasidki, sellest see isu arvatavasti sellele spordile jäigi.

Mis hetkel te ise mõistsite, et teil on annet ja ka vajalikku vastupidavust mitte alla anda? Ja milline neist on olnud kõige emotsionaalsem?