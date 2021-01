Kapitooliumi rünnakus osalenud kahekordne olümpiavõitja andis end politseile üles, ameeriklast ähvardab pikk vanglakaristus

6. jaanuaril tungisid president Donald Trumpi toetajad USA Kapitooliumi, et takistada Joe Bideni valimisvõidu kinnitamist. Rahutuste käigus hukkus viis inimest, lisaks sai viga üle 50 inimese.

Sotsiaalmeedias levinud videotest paistis silma aga viiekordne olümpiamedalist Keller, kes kandis Kapitooliumis USA koondise dresse.

Klete Keller wearing his USA swim jacket and fighting police pic.twitter.com/cccKFnJOff — Cgsg52008 (@cgsg52008) January 12, 2021

Portaali SwimSwam teatel esitas Denveri ringkonnakohus möödunud kolmapäeval endisele ujujale ametlikud süüdistused ning päev hiljem otsustas Keller end ise võimudele üles anda. Kellerit süüdistatakse teadlikult piiratud ligipääsuga hoonesse sisenemises, ametivõimude töö takistamises ja Kapitooliumi alal korrarikkumises.

Süüdimõistmise korral ähvardab Kellerit kuni viieaastane vanglakaristus ja rahatrahv, mis võib ulatuda kuni 250 000 USA dollarini. Keller pääses vahi alt välja, kuid seda tingimusel, et ta ei tohi reisida Washingtoni enne 21. jaanuari, mil presidendivalimised võitnud Biden on ametisse kinnitatud. Portaali andmetel tohib Keller lahkuda Colorado osariigist vaid selleks, et külastada Põhja-Carolinas elavaid lapsi. Küll aga peab ta selleks eelnevalt võimudelt loa saama. Denveri ringkonnakohus lisas, et Keller võib saada ka uusi süüdistusi, kui uurimise käigus midagi uut peaks selguma.

Keller on tulnud teateujumises kahekordseks olümpiavõitjaks ning võitnud olümpiamängudelt veel ühe hõbeda ja kaks pronksmedalit. Maailmameistrivõistlustelt on tal ette näidata kaheksa medalit (neli kulda, üks hõbe, kolm pronksi).