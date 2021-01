Kahekordne olümpiavõitja avalikustas, et põeb keerulist haigust

"Olen võtnud lahtisteid, lugenud kaloreid, jätnud söömata ja end pidevalt kaalunud. Mul on selle pärast häbi, kuidas ma ujumistrikoos välja näen. Hindasin oma keha iga kord, kui olin peegli ees," kirjutas Seebohm sotsiaalmeedias.

28-aastane austraallanna lisas, et kavatseb nüüd oma kehaga rahu teha. "Mulle on öeldud, et ainus viis kiiremini ujuda, on kaalu langetamine ja ma uskusin seda. Sel aastal olen enda vastu julgem."

"Kavatsen anda oma kehale armastust, mida ta väärib. Sellega alustamiseks pidin olema kõigi vastu aus, ka iseenda vastu. Ma ei palu midagi, kuid loodan, et saan ise abiks olla neile, kes tunnevad end nagu mina. Selle liblikaga tätoveeringu tegin eelmise aasta lõpus, sest see sihtasutus (butterfly foundation) aitab söömishäiretega võitlevaid inimesi ja tahtsin endale meelde tuletada, et saan sellega hakkama," kirjutas Seebohm.

Austraallanna valmistub Tokyo olümpiamängudeks, kus ta on üheks suurfavoriidiks 100 m seliliujumises. Seebohm on karjääri jooksul võistelnud juba kolmel olümpial ning võitnud kulla nii Pekingi kui Londoni mängudel.