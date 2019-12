Homsest algavatel ujumise Euroopa lühiraja meistrivõistlustel stardib neli eestlast

Eestlastest on EM-il võistlustules Kregor Zirk, Martin Allikvee, Maria Romanjuk ja Daniel Zaitsev.

Uurisime sportlastelt, kuidas on nende ettevalmistus sujunud ja millised on EM-i eesmärgid.

“Ootan kõiki alasid suure huviga. Ettevalmistuse poolest läks enam vähem, sain põhiperioodil kõik trennid ära tehtud, kuid oktoobris olin ühe nädala haige,” rääkis Daniel Zaitsev, kes stardib EM-il tervelt viiel alal. “Arvan, et õnnestumiseks võib pidada isiklike rekordite ujumist,” lisas Zaitsev.

“Ettevalmistus võistlusteks möödus hästi ja tunne on hea,” rääkis Martin Allikvee, kellel on EM-il kavas kõik rinnulidistantsid. “Ootan juba enda põhistarti ning annan endast kõik,” lubas Martin, kes eelistab seekord täpsemad eesmärgid enda teada hoida.

“Ettevalmistus EMiks on sujunud plaanipäraselt. Olen valmis endast parimat andma ja ootan huviga, et näha, mis vorm hetkel on,” rääkis Kregor Zirk, lisades: “Esmased emotsioonid sombusest Šotimaast on pigem tagasihoidlikud. Õnneks võistlesin siin ka poolteist aastat tagasi Euroopa pikaraja meistrivõistlustel, nii et linn ja ujula on minu jaoks tuttavad. Mulle on alati lühirajal meeldinud võistelda ja tore on jälle Eesti koondist esindada.”

Naistest esindab Eesti koondist Maria Romanjuk, kellel on kavas kõik rinnuliujumise distantsid.