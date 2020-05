Haamriga dopinguproovid purustanud Hiina ujuja pöördus võistluskeelust vabanemiseks Šveitsi föderaalkohtusse

Väljaande The Australian andmetel andsid Sun Yangi advokaadid vastavad dokumendid kohtusse sisse päev enne tähtaega eelmisel nädalal.

Maailmameistrivõistlustelt 11 kuldmedalit võitnud hiinlane on juba kaotajaks jäänud rahvusvahelises spordikohtus (CAS), kuhu pöördus maailma antidopinguagentuur WADA, sest rahvusvaheline ujumisliit (FINA) oli Yangile määranud vaid hoiatuse. CAS oligi see, kes Yangile kaheksa-aastase võistluskeelu andis.

Šveitsi Föderaalkohus võib juhtumi üle vaadata protseduurilistest küsimustest ja inimõigustest lähtuvalt, CAS-i tõlgendus seadustest neid ei mõjuta.

Yang on oma süüd eitanud ning väitnud, et dopingukontrollid, kes talle 2018. aasta septembris külla tulid, ei esitanud korrektseid dokumente tõestamaks, et nad on volitatud temalt dopinguproovi võtma. CAS nõustus aga WADA-ga, et dopingutestija akrediteering vastas rahvusvahelistele standarditele.

CAS-i otsuses on kirjas, et hiinlane "ei suutnud tõestada, et tal oli kaalukas põhjus oma dopinguproovi purkide hävitamiseks".