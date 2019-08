FOTOD | Teenekas ujumistreener Riho Aljand saadeti viimasele teekonnale

Aljand oli Eesti ujumise A ja O. Ujumisliidus täitis ta aastate jooksul nii peatreeneri, treenerite kogu juhatuse esimehe kui ka olümpiaprojekti juhi kohta. Samuti kuulus ta ujumisliidu juhatusse ja ka kutsekomisjoni.

„Riho roll on olnud väga suur ja on suur ka edaspidi. Ta oli mees, kellel sõnal oli kaalu. Lisaks oli ta ka tegudemees,” kiitis treenerina ujumisellu samuti suure panuse andnud Tõnu Meijel. „Tema lahkumine oli täiesti ootamatu. Eesti ujumisel võtab ikka aega, et nüüd uuesti rööbastele saada. Kogu tema elu oli spordile elatud. Ega treeneri elukutse lihtne ei ole. Pinged on seal suured.”

26. juuli hommikul tabas 59-aastast tegusat meest ootamatu terviserike. Surma täpne põhjus polevat veel selge, kuid tegemist ei olnud pikaajalise haigusega.