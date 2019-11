Eneli Jefimova pöörane kuu basseinis: 18 kuldmedalit, 10 Eesti rekordit, Euroopa U14 tipptulemused

Esimese võistlusperioodi kaks viimast võistlust tegi ta Noortesarja I etapil ja Eesti noorte lühiraja meistrivõistlustel. Noortesarjas teenis ta enda kõrvalaladel kaks kulda ja riigi meistrivõistlustel astus poodiumi kõige kõrgemale astmele neljal korral. Eesti noorte meistrivõistlustel kohendas Jefimova taas 200m rinnuli tippmarki viies rekordnumbrid 2.30,34 peale. U17 Euroopa hooaja edetabelis annab see aeg 16. ja U14 edetabelis kolmanda koha. “200m rinnuli on Eneli ujunud rinnuliujumise distantsidest kõige vähem ning varu on veel kõvasti,” analüüsis Hein. “Tal on veel vaja õppida seda distantsi ujuma ning usun, et järgmine võistlus sel alal on oluliselt parem.”

Uue aasta eesmärgiks Euroopa juunioride meistrivõistlused

Head tulemuste stabiilsust näitas esimest hooaega Kalevi Ujumiskoolis treeniv Jefimova ka lühematel maadel. Kuu ajalise perioodi jooksul oli ta 100m rinnuliujumises eelnevast vanuseklasside rekordist kiirem viiel juhul. 50m rinnuliujumises jäi ta endale kuuluvast Eesti noorte rekordist 0,03 sekundi kaugusele ajaga 31,55, Euroopa U17 hooaja edetabelis annab see 11. koha ja U14 edetabelis teise koha.

2019. aasta viimased stardid teeb Jefimova 20.-22. detsembrini Eesti täiskasvanute lühiraja meistrivõistlustel. Järgmisel aastal on hooaja kõige tähtsamaks mõõduvõtuks juulikuu alguses Šotimaal peetavad Euroopa juunioride meistrivõistlused, kus tal tuleb rinda pista endast kolm aastat vanemate ujujatega. Treener Heina sõnul nad tulemusele ülemäära ei mõtle vaid üritavad igapäevaselt paremaks saada. “Pilt on üsna selgeks saanud, et mis osakonnas tuleb Eneliga rohkem tööd teha. Juunioride EM-il saab ta esmakordselt nuusutada tippkonkurentsi ning võrreldes lühirajaga sobib Enelile tehniliselt paremini pikk bassein kus toimub ka nö. õige ujumine ja tähtsamad tiitlivõistlused.”

Eneli Jefimova 2019/2020 lühiraja hooaja saavutused:

* Euroopa U14 hooaja edetabeli 2. aeg 50m rinnuli

* Euroopa U14 hooaja edetabeli 2. aeg 100m rinnuli

* Euroopa U14 hooaja edetabeli 3. aeg 200m rinnuli

* 2x Eesti juunioride rekordit 100m rinnuliujumises

* 2x Eesti juunioride rekordit 200m rinnuliujumises

* 2x Eesti juunioride rekordit teateujumistes

* 2x Eesti noorte rekordit 100m rinnuliujumises

* 2x Eesti noorte rekordit 200m rinnuliujumises

* Euroopa U17 hooaja edetabeli 10. aeg 100m rinnuli

* Euroopa U17 hooaja edetabeli 14. aeg 50m rinnuli

* Euroopa U17 hooaja edetabeli 16. aeg 200m rinnuli

* 4x Eesti lühiraja meister

* 18 kuldmedalit välismaa- ja vabariiklikel võistlustel