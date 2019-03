Eesti Ujumisliit sai uue presidendi

“Eesti ujumises on kokku saanud särasilmsed ja professionaalsed inimesed, kes erineva kogemuse, tausta ja kompetentsidega täiendavad teineteist,” teatas Renno oma pöördumises. “Mul on suur au sellise kogukonnaga töötada ja usun siiralt, et üheskoos suudame ujumise arengule järjepidevalt kaasa aidata.”

Uuel presidendil on ligi 10 aasta pikkune panganduskogemus suurettevõtete finantseerimises. Praegu tegutseb ta Luminor Panga korporatiivpanganduse üksuses. Simon Renno kuulub Eesti Ujumisliidu juhatusse alates 2016. aastast.

Eelmine president Karol Kovanen otsustas ametikohast loobuda ning jätkata juhatuse liikmena. “Minu enda elukorralduses toimuvad tööalaselt muutused, mis nõuavad aega ja tähelepanu. Seetõttu otsustasin, et astun presidendi kohalt tagasi,” selgitas Kovanen, kes jätkab alaliidu juhatuse liikmena. Kovanen oli Eesti Ujumisliidu president alates 2012. aastast.

Eesti Ujumisliidu juhatusse kuuluvad veel Pille Pokk, Erko Tamuri, Peeter Matt, Erkki Vapper, Toni Meijel, Tõnu Meijel ja Vadim Ivlijev.