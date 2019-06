Eesti ujuja võitis EM-il pronksmedali

Kunitsõna ujus 400 meetrit ajaga 3.06.43 ning edestas neljandaks tulnud Euroopa rekordi omaniku Jelena Smirnovat. Esikoha sai ajaga 3.04.34 venelanna Viktoria Partsakhashvili ja teine oli prantslanna Manon Douyere ajaga 3.05.77.

See oli Kunitsõna teine start käimasolevatel Euroopa meistrivõistlustel. Reedel saavutas Kunitsõna 6. koha 100 meetri akvalangi ujumises. 100 meetri akvalangi ujumises meeste seas oli Aleksandr Drozdov neljas ja Anton Merežko kaheksas. Pühapäev on võistluste viimane päev ja Kunitsõna on stardis 50 meetri sukeldumises. Samuti stardivad samal distantsil Aleksandr Drozdov ja Anton Merežko.