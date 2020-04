Eesti ujuja sai USA-s silmapaistvate tulemuste eest auhinna

Enamasti jagatakse CSCAA All-American Team auhinnad välja NCAA meistrivõistlustel esimesele kaheksale ujujale igal alal. "Tänavu jagati auhinnad välja hooaja parimate tulemuste põhjal," rääkis Louisiana riiklikus ülikoolis (LSU) õppiv ja treeniv Luht, lisades: "See on NCAA divisionis väga oluline, kui mitte kõige kõrgem, tunnustus sportlastele. NCAA meistrivõistlused on väga tiheda konkurentsiga ning näiteks 50 m vabalt edetabelis mahub 1 sekundi sisse üle 100 ujuja."

Sellel aastal jäävad NCAA meistrivõistlused Covid-19 tõttu ära.

Luhti hooaja parimaks tulemuseks võib lugeda SEC-i meistrivõistluste 4. kohta 100 jardi ujumises ajaga 45,63. Just selle võimsa tulemusega kvalifitseerus Luht NCAA meistrivõistlustele.

"Mul oli väga hea meel, et need auhinnad otsustati ikka välja jagada. Natukene kurb ainult, et ei saanud selle auhinna eest basseinis võidelda – ikkagi viimane aasta võistelda NCAAs," rääkis Karl Johann Luht, kes õpib kolmandat aastat LSU majandusteaduskonnas.

Lisaks Luhtile pälvisid CSCAA All-American Team auhinna veel viis LSU-s treenivat ujujat.