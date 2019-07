Eesti rekordi püstitanud Kregor Zirk: täitsin oma eesmärgi

"See ujumine läks väga korda. Eesti rekord oli minu eesmärk ja ma täitsin selle," kinnitas Zirk ERR-ile. "Enne MM-ile tulekut arvasin, et see ala tuleb arvatavasti kõige raskem, tegelikult tuli väga hästi välja," vahendab ERR Sport.

"Ujumine tundus päris hea olevat, juba soojendusel oli hea tunne. Isiklikult ei oodanud sellist tulemust, kui oleks Eesti rekordist natukene puudugi jäänud, oleksin ka tegelikult rahul olnud."

Zirk saavutas 47 ujuja konkurentsis 19. koha, kolmandas eelujumises andis see talle kolmanda koha. "Ma ei tea, kuidas teised alustasid, ma ei tea ka enda vaheaegu," tõdes Zirk. "Paljud alustavad neljasajas kiirelt ja siis aeglustuvad, ma olen tavaliselt see ujuja, kes hoiab terve aja sama tempot ja jõuan lõpupoole järgi. Mul oli alguses jõudu üle ja hoidsin nö tagasi, see oligi plaan."