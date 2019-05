Allikvee ujus võimsa tulemuse ja Valdmaa parandas kahel korral Eesti noorte rekordit

Naiste 100 m vabaltujumise Eesti meistriks tuli Ujumise Spordiklubi eest võistlev Kertu Ly Alnek ajaga 57,86, teiseks tuli Annika Vainikk ajaga 58,56 ja kolmandaks Laurika Lint ajaga 58,64. Venemaalt pärit Daria Kartashova aeg oli 56,75.

Meeste arvestuses võitis Eesti meistritiitli 100 m vabaltujumises Spordiklubis Garant treeniv Daniel Zaitsev ajaga 50,53, teise koha saavutas Marko-Matteus Langel ajaga 51,02 ja kolmanda koha Andri Aedma ajaga 51,68.

Ujumisklubis Aktiiv treeniv Alina Vedehhova võitis 200 m liblikujumise ajaga 2.31,09, teiseks tuli Polina Timofejeva ajaga 2.35,30 ja kolmandaks Anastassija Malkova ajaga 2.40,44.

Meeste arvestuses tuli 200 m liblikujumise Eesti meistriks Audentese Spordiklubis treeniv Cevin Anders Siim ajaga 2.06,65, teise koha saavutas Kaspar Helde ajaga 2.10,23 ja kolmanda koha Konrad Aleksander Sepp ajaga 2.14,78. Venemaalt pärit Roman Shevlyakovi aeg oli 2.01,83.

TOPi Ujumisklubis treeniv Margaret Markvardt võitis 800 m vabaltujumise ajaga 9.26,10, teise koha saavutas Meribel Saar ajaga 9.33,37 ja kolmanda koha Johanna Kübar ajaga 9.45,58. Meeste 1500 m vabaltujumise võitis Tartu Ujumisklubis treeniv Toomas Tanel Tammer ajaga 16.51,34, teise koha saavutas Demid Solodov ajaga 16.56,58 ja kolmanda koha Sander Paavo ajaga 16.56,82. Venemaalt pärit Anton Nikitini aeg oli 16.00,38.

Naiste 4 x 100 m vabalt teateujumise võitis Ujumise Spordiklubi naiskond ajaga 4.00,57. Koosseisus ujusid Kertu Ly Alnek, Brita Rannamets, Getriin Marii Lessing ja Helena Heinlo. Teise koha saavutas TOPi Ujumisklubi naised ajaga 4.04,23 ja kolmanda koha Tartu Ujumisklubinaiskond ajaga 4.06,34.

Meeste 4 x 100 m vabalt teateujumise võitis Audentese Spordiklubi meeskond ajaga 3.25,54. Koosseisus ujusid Hendrik Ütt, Cevin Anders Siim, Andri Aedma ja Marko-Matteus Langel. Teise koha saavutasid Spordiklubi Garant mehed ajaga 3.31,28 ja kolmanda koha TOPi Ujumisklubi meeskond ajaga 3.35,17.

Enne õhtuseid finaale toimus lõbus teateujumine, kus olid stardis endised Eesti meistrid. Võistlustules oli kolm võistkonda, kes pistsid rinda 4 x 50 m ujumises (vabalt valitud stiilis). Võistkondade kapteniteks olid Andres Olvik, Martti Aljand ja Julia Kurbat ning võistkondade koosseisud loositi kohapeal. Meistrite teateujumise võitis siniseid ujumismütse kandev võistkond, kuhu kuulusid Martti Aljand, Tanel Suurväli, Kaupo Meier ja Ilmar Ojase. Teise koha saavutas musti ujumismütse kandev võistkond koosseisus Andres Olvik, Kaia Kulla, Henri Kaarma ja Toni Meijel. Kolmandaks tuli valgeid ujumismütse kandev võistkond koosseisus Bruno Nopponen, Kalle Kassihin, Tõnu Meijel ja Julia Kurbat.

Enne võistlust:

Mitmed võistlustulle astuvad ujujad rääkisid meile, mis tunne on võistelda 100. Eesti meistrivõistlustel, milline on olnud ettevalmistus ja millised on nende eesmärgid.

“100. Eesti meistrivõistlused on kindlasti erilised. Eriti nüüd kui USAs pikemalt olen olnud, sest Eesti on ikkagi kodumaa ja oskan seda paremini hinnata,” rääkis Kertu-Ly Alnek, kes õpib ja elab Florida osariigi pealinnas Tallahassees. “Nendel eestikatel, nagu igal võistlusel, tahan hästi ujuda. Eraldi valmistunud ma pole, kuid annan endast kindlasti maksimumi”.

Ka Joonas Niine nõustub, et tegemist on eriliste eestikatega. “Muidugi tunduvad need võistlused erinevad, kuna tegemist on 100. Eesti meistrivõistlustega ning see on suur ja uhke saavutus kogu Eesti ujumisringkonnale,” rääkis Niine, lisades: “eesmärgiks on ujuda võimalikult hästi praeguse vormi kohta ning klubi edukalt esindada.”

Laura-Liis Valdmaa jaoks on kõik Eesti meistrivõistlused suure tähendusega ja talle on oluline ka nendel võistlustel osaleda. “Kindlasti annab tähtsust juurde ka see, et tegemist on 100. Eesti meistrivõistlustega,” sõnas Valdmaa, kelle sõnul on ettevalmistus sujunud plaanipäraselt. “Olen saanud kõik treeningkavad ära täita ja eesmärkideks oleks kindlasti enda tulemuste parandamine.”

“Minu arvates ei tundu need Eesti meistrivõistlused tavapärasest erinevad, eestikad on eestikad,” arvas Alex Ahtiainen, kelle eesmärgiks on sellegipoolest hästi ujuda. “Eesmärk on ujuda isiklike rekordeid ja võita ka näiteks üks meistritiitel,” sõnas Ahtiainen, kes on võitnud meistritiitli küll lühiraja meistrivõistluste segateates, kuid individuaalaladel tal veel absoluutklassi Eesti meistritiitlit pole.