15-aastaselt olümpiavõitjaks kroonitud Leedu ujumistähte Ruta Meilutytet ootab dopingukaristus

Vastavalt reeglitele peavad tippsportlased oma igapäevaseid liikumisi täpselt kaardistama ADAMS-i programmis, et dopingukütid saaksid neid vajadusel külastada. Meilutyte on selles vallas aga eksinud kolmel juhul ja nüüd on karistus käes, kirjutab Leedu Delfi.

Meilutyte ei olnud dopinguküttidele kättesaadav eelmise aasta 22. aprillil ja 19. augustil ning tänavu 28. märtsil. Vastavalt reeglitele võib teda nüüd oodata ühe või kahe aasta pikkune võistluskeeld.

Märtsi lõpus aset leidnud eksimuse ajal pidi Meilutyte paberite kohaselt viibima Kaunases ja sinna läksid dopingukütid teda ka otsima, kuid tegelikkuses oli leedulanna hoopis Los Angeleses, kus otsis väidetavalt lahendust teda vaevavale terviseprobleemile.

2012. aasta Londoni olümpiamängudel 15-aastasel 100 m rinnuliujumises olümpiavõitjaks kroonitud leedulanna jaoks on tänavune aasta olnud raske ning terviseprobleemide tõttu ei ole teda basseinis näha saanud.

Pika raja maailmameistrivõistlustelt on ta aastate jooksul võitnud kolm medalit. 2013. aastal Barcelonas krooniti ta oma trumpalal maailmameitriks ja lisaks võitis ta poole lühemal distantsil hõbemedali. 2015. aasta Kaasani MM-il sai ta 100 m rinnuliujumsies kaela hõbemedali.

Nüüdseks 22-aastase Meilutyte karistuse pikkusest sõltub nüüd see, kas ta saab osaleda 2020. aasta Tokyo olümpiamängudel. Kui võetakse arvesse kergendavaid asjaolusid, siis võib karistuse pikkus piirduda ühe aastaga. Võimalik on aga ka kahe aasta pikkune karistus. Rahvusvaheline Ujumisliit FINA pidi otsuse vastu võtma lähipäevil.