100. Eesti meistrivõistluste esimesel päeval püstitas Laura-Liis Valdmaa Eesti noorte rekordi

Kaspar Helde krooniti 699. Eesti meistriks võites 400 m vabaltujumise ajaga 4.06,55. Teise koha saavutas Vladimir Turu ajaga 4.09,60 ja kolmanda koha Maksim Gumenjuk ajaga 4.09,71. Eestlastest olid kiiremad Venemaalt pärit välisvõistlejad Nikita Anton ajaga 3.57,94 ja Elisey Stepanov ajaga 4.03,04.

Naiste 400 m vabaltujumise Eesti meistriks tuli Audentese Spordiklubis treeniv Laurika Lint ajaga 4.28,16, teise koha saavutas Meribel Saar ajaga 4.33,32 ja kolmanda koha Kertu Kaare ajaga 4.33,80.

TOPi ujumisklubis treeniv Margaret Markvardt võitis naiste 200 m kompleksujumise ajaga 2.23,42, teise koha saavutas Annika Vainikk ajaga 2.24,21 ja kolmanda koha Melissa Priidel ajaga 2.27,00.

Meeste arvestuses võitis meeste 200 m kompleksujumise Eesti meistritiitli Audentese Spordiklubis treeniv Marko-Matteus Langel ajaga 2.06,75. Teiseks tulnud Armin Evert Lelle kaotas Langelile vaid ühe sajandikuga. Kolmandaks tuli Joonas Niine ajaga 2.08,80. Eestlastest oli kiirem Venemaalt pärit välisvõistleja Alexander Zotov ajaga 2.05,33.

4 x 100 m vabalt segateate võitis Ujumise Spordiklubi ajaga 3.41,64. Võistkonnas ujusid Alex Ahtiainen, Mihhail Štšeglov, Kertu Ly Alnek ja Helena Heinlo. Teise koha saavutas Audentese Spordiklubi ajaga 3.42,45 ja kolmanda koha Spordiklubi Garant ajaga 3.44,04.

Enne võistlust:

Mitmed võistlustulle astuvad ujujad rääkisid meile, mis tunne on võistelda 100. Eesti meistrivõistlustel, milline on olnud ettevalmistus ja millised on nende eesmärgid.

“100. Eesti meistrivõistlused on kindlasti erilised. Eriti nüüd kui USAs pikemalt olen olnud, sest Eesti on ikkagi kodumaa ja oskan seda paremini hinnata,” rääkis Kertu-Ly Alnek, kes õpib ja elab Florida osariigi pealinnas Tallahassees. “Nendel eestikatel, nagu igal võistlusel, tahan hästi ujuda. Eraldi valmistunud ma pole, kuid annan endast kindlasti maksimumi”.

Ka Joonas Niine nõustub, et tegemist on eriliste eestikatega. “Muidugi tunduvad need võistlused erinevad, kuna tegemist on 100. Eesti meistrivõistlustega ning see on suur ja uhke saavutus kogu Eesti ujumisringkonnale,” rääkis Niine, lisades: “eesmärgiks on ujuda võimalikult hästi praeguse vormi kohta ning klubi edukalt esindada.”

Laura-Liis Valdmaa jaoks on kõik Eesti meistrivõistlused suure tähendusega ja talle on oluline ka nendel võistlustel osaleda. “Kindlasti annab tähtsust juurde ka see, et tegemist on 100. Eesti meistrivõistlustega,” sõnas Valdmaa, kelle sõnul on ettevalmistus sujunud plaanipäraselt. “Olen saanud kõik treeningkavad ära täita ja eesmärkideks oleks kindlasti enda tulemuste parandamine.”

“Minu arvates ei tundu need Eesti meistrivõistlused tavapärasest erinevad, eestikad on eestikad,” arvas Alex Ahtiainen, kelle eesmärgiks on sellegipoolest hästi ujuda. “Eesmärk on ujuda isiklike rekordeid ja võita ka näiteks üks meistritiitel,” sõnas Ahtiainen, kes on võitnud meistritiitli küll lühiraja meistrivõistluste segateates, kuid individuaalaladel tal veel absoluutklassi Eesti meistritiitlit pole.

“Eks need Eesti meistrivõistlused on ikka olulised, aga eelmise aasta Eesti 100 tekitas rohkem teistsugust tunnet, ilmselt aitas eelmise aasta eriline medal sellele kaasa,” rääkis Armin Evert Lelle, kelle eesmärgiks on ujuda isiklikke ja võtta igalt individuaalalalt kuld.

“Ma pole selle peale mõelnud, kas selle aasta eestikad on erinevad, kuid kindlasti on 100. Eesti meistrivõistlustel omaette väärtus juures. Samas ujumist see ilmselt otseselt ei mõjuta,” rääkis Margaret Markvardt, kes lisas: “Mul on hetkel käsil gümnaasiumi lõpetamine ja eksamiperiood. Seetõttu on ka ettevalmistus olnud teistsugune, kui ma oleksin soovinud. Tänu eesti keele eksamile tuli kõrvale jääda ka lõunalaagrist Türgis.”

Oodata on põnevat võistlust, mida on võimalik jälgida nii Aura Veekeskuses kohapeal kui ka Delfi.ee vahendusel live-ülekandena. Otseülekandeid õhtustest finaalidest kommenteerivad endised tippujujad – Martti Aljand, Andres Olvik ja Martin Liivamägi.

