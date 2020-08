VIDEO | Nõrganärvilistele ei soovita! Venemaa jõutõstja murdis 400-kilose kangiga kükki tehes mõlemad põlved

Gunnar Leheste reporter RUS

kaader videost

Maailma meedias on laineid löömas video, mille ära vaadanud inimesed on kahetsenud, et nad üldse "play" nuppu vajutasid. Video on Venemaa jõutõstjast Aleksandr Sedõhhist, kes murdis kodumaal toimunud Euroopa meistrivõistlustel mõlemad oma põlved.