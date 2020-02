VIDEO | Julm üleolek – tõstmise maailmarekordimees Laša Talahhadze edestas Roomas järgnevaid 58 ja 77 kiloga

Ta rebis näiliselt kergelt 215 kg ja tõukas 255, saades kokku vägeva lõpptulemuse – 470 kg. Teiseks tuli Roomas venelane Antoni Savtšuk 412-ga (184 + 228) ja kolmandaks Iisraeli tõstja David Litvinov 393-ga.

Olümpia kvalifikatsioonisüsteem sunnib tõstjaid varasemast rohkem võistlema. Asja mõte on selles, et seeläbi neid ka testitakse rohkem ja nõnda peaks see tõhustama senist väga puudulikku dopinguvastast võitlust.

Tõstmishuvilised on elevil, et Talahhadze juba talvel nii tugev on. See eeldab, et Tokyo olümpial paneb ta septembris MM-il püstitatud maailmarekordile 484 kg (220 + 264) mõne hea kilo otsa. Pärast MMi käis Talahhadze novembri alguses Valgevenes Grodnos Alexander Cupil, kuid seal ta piirdus vaid kaalumisega ning lavale ei läinud. Kümme päeva hiljem Türgis peetud Naim Süleymanoğlu mälestusvõistlusel sai ta kirja 450 (208 + 242).

Eesti parim tõstja Mart Seim peab olümpiale pääsemiseks kirja saama veel kaks tulemust, plaanis on osaleda vähem kui kuu aja pärast Maltal toimuval jõuproovil ja aprillis Moskvas EM-il. Leho Pent on olümpiale pürgimisest rahapuudusel lõplikult loobunud.