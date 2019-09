VIDEO ja BLOGI | Seim võitles MM-il iseenda, mitte konkurentidega. Kas Talahhadze purustab maailmarekordi?

B-grupi võistlus täispikkuses (Seimi sooritused: 26.30, 28.10, 30.00, 1:27.55, 1.36.50).



Enne võistlust:

Kuna Eesti esinumber Mart Seim on pikemat aega olnud hädas seljavigastusega, siis seekordsel MM-il ta kõrgesse mängu ei sekku, vaid võistleb B-grupis. Eesmärgiks on seatud kahe tõsteviisi kogusummas saada üles 420 kilogrammi. Kuigi MM-il pole väga kõrget kohta oodata, on see võistlus meie mehe jaoks ülimalt oluline - hädasti on tarvis tulemus kirja saada, see viiks olümpiale lähemale. "Meil on selg vastu seina," tõdes treener Alar Seim, et taganeda pole enam kuhugi, võistlemisest loobuda ei olnud võimalik. Ehk peaeesmärk on saada tulemus kirja ja terveks jääda.

Täna peetud C-grupi jõuproovil oli parim Uus-Meremaa esindaja David Andrew Liti, kes rebis 173 kilo ja tõukas 227. A-grupi mehed eesotsas maailmarekordimehe Laša Talahhadzega võistlevad kell 11.55.

TULEMUSED