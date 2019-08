Uuenduslike meetoditega Istanbuli spetsialistid asuvad MM-i eel Mart Seimi remontima

Eesti esitõstja Mart Seim on juba pikka aega olnud hädas seljavigastusega. Täpsemalt on teda vaevanud luuturse. Trauma on meest nüüdseks seganud ligemale kaks aastat. Vaatamata sellele ei ole ta treeningutesse suuremat pausi saanud sisse jätta. Viimased poolteist kuud on ta abi saanud itaallasest spetsialistilt, kes on keskendunud just raskejõustiklaste seljavigastustele. Avalikkuse jaoks nimetuks jäänud mees pani paika vigastuse diagnoosi, kirjeldas leidu ning pakkus raviks välja erinevad alternatiivid. Nüüd on füsioteraapia osa läbi ning edasi astuvad mängu Istanbulis paiknevad spetsialistid, kelle käe all algab mitmetahuline kompleksravi.