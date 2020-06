„Uurimise tulemused on sellised, mida oleme aastaid oodanud. Elame infoajastul ja asju ei ole võimalik enam kinni mätsida. Tegelikult oli see ju kõigile teada teema. Palju aitas kaasa ka Saksamaa telejaama ARD uurimine,“ kiitis Alar Seim eelmisel nädalal avalikkuse ette jõudnud skandaalseid avaldusi, et Rahvusvahelist Tõsteliitu juhiti tõelises maffiastiilis.