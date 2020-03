Tõstmise EM Moskvas lükati koroonaviiruse tõttu edasi. Mis saab olümpiapiletit jahtivast Mart Seimist?

IWFi teatel plaanitakse EM läbi viia 13.-21. juunil. See on kõigest kuu aega enne Tokyo olümpiamängude algust.

Kuna Euroopa meistrivõistlustel oli plaanis välja mängida ka olümpiapääsmeid, on olukord Tokyosse kvalifitseerumise osas väga segaseks muutunud. Oktoobris rinnalihaselõikusel käinud Mart Seim lootis samuti Moskva EM-il olümpiapileti eest võidelda. Hetkeseisuga on OMi kvalifikatsiooniperioodi lõpptähtajaks endiselt aprillikuu.

Mart Seimi treenerist isa Alar Seim ei osanud öelda, mis olümpiaga saab, kuid avaldas lootust, et Tokyosse kvalifitseerumise perioodi pikendatakse.

"Me ei oska ka midagi rohkemat öelda. See, et EM lükkub edasi, on ainus info, mis meil hetkel on. Nüüd peab ootama, kas see EM kinnitatakse ka olümpia kvalifikatsioonivõistluseks. Kuna kõik kontinentide võistlused on lükatud edasi, tuleb tõsteliidul ilmselt seda kvalifitseerumise perioodi pikendada," sõnas Alar Seim Eesti Päevalehele ja Delfile.

IWFi täitevkomitee koguneb oma järgmisele istungile 17.-18. märtsil Lausanne`is. Õhus on ka võimalus, et tõsteliit otsustab OMile kvalifitseerumise perioodi juba praegu sulgeda.

Juba varem oli rahvusvaheline tõsteliit otsustanud, et koroonaviiruse ohu tõttu ei toimu tänavu Rumeenias Bukarestis noorte ja juunioride maailmameistrivõistlusi.