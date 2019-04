Tõstemaailma muutus: Seimide suur soov hakkab reaalsuseks saama

Poolteist aastat oli õhus võimalus, et iidne olümpiaala tõstmine jäetakse dopinguprobleemide tõttu 2024. aasta OM-i kavast välja. Eelmisel nädalal Lausanne’is peetud koosolekul teatas rahvusvaheline olümpiakomitee ROK, et Pariisis jagatakse medaleid ka tõstmises.

ROK märkis, et see saab teoks, kuna rahvusvaheline tõsteliit IWF loobub tegelemast kogu dopingukontrolli valdkonnaga. Jämeda otsa saab enda kätte USA firma ITA. Tegemist on sammudega, mille eest on aastaid seisnud ka Eesti esitõstja Mart Seim ja tema treenerist isa Alar. Mõlemad loodavad muudatusest suurt tulu.