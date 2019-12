Spordiarbitraaž jättis kõik Egiptuse tõstjad Tokyo olümpialt kõrvale

Rahvusvaheline tõstmisliit (IWF) määras Egiptusele vastava keelu 12. septembril, jättes selle riigi tõstjad eemale ka 18.-27. septembrini Tais toimunud maailmameistrivõistlustelt.

Keelu põhjuseks olid seitsme noore tõstja positiivsed dopinguproovid aastal 2016. IWF-il on nimelt reegel, et kui ühel alaliidul on ühe aasta jooksul vähemalt kolm dopingujuhtumit, võidakse see riik kaheks aastaks võistlustelt kõrvaldada.

Võistluskeelu ja ebaõnnestunud apellatsiooni tulemusena ei näe Egiptuse tõstjaid ka 2020. aasta Tokyo olümpiamängudel. Viimastel mängudel Rio de Janeiros võitis Egiptus tõstmises kaks pronksmedalit: Mohamed Ihab Mahmoud meeste kuni -77 kg kategoorias ja Sara Ahmed naiste -69 kg kategoorias.

Kokku on Egiptusel läbi aegade kogutud 11 olümpiamedalit, millest viis on kullad.