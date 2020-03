Kuigi tulemus on Eesti rekordimehe jaoks paras naljanumber – Seimi tippmark on 444 kg –, on selle tähtsus väga-väga suur. Nimelt on Tokyo olümpiale pääsuks vaja osaleda neljal võistlusel. Kui viimastel aastatel sageli vigastustega hädas olnud Seim poleks nüüd suutnud Malta lahtistel meistrivõistlustel osaleda või tulemust kirja saada, oleks unistus olümpiast kustunud. „Siis oleks jah finito olnud,” tunnistas atleedi isa ja treener Alar Seim.