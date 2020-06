Raport kinnitab: rahvusvahelises spordiliidus levis laiaulatuslik korruptsioon ja positiivsete dopinguproovide varjamine

Kanada õigusprofessor asus tõsteliidu tegevust lähemalt uurima jaanuaris Saksa telekanalil ARD ilmunud dokumentaali "Lord of the Lifters", mille keskmes oli just IWF ja selle dopinguskandaale kinni mätsinud ungarlasest president Ajan. Jaanuari alguses telekanalis ARD linastunud film süüdistas Ajani korruptsioonis ja aastakümnete pikkuses dopingujuhtumite kinnimätsimises. Antud dokumentaali järel astus Ajan ajutiselt oma kohalt tagasi. 15. aprillil sai tema aeg presidendina ametlikult läbi ning nüüd on tõsteliidu uueks juhiks ameeriklanna Ursula Papandrea.

McLaren rääkis, kuidas avastas uurimise käigus, et 44 aastat IWF-is töötanud Ajani kinnisideeks oli kontrolli omamine ning ta oli alaliidus loonud tõelise "hirmukultuuri." McLareni sõnul omas Ajan nii võimast kontrolli osade liikmete üle, et uurijatel oli raskusi tunnistajate kätte saamisega. Lõpuks said uurijad kätte siiski 50 tunnistajat, kuid nende hulgas polnud kõiki tippametnikke. "Vaatamata kohustusele tegid meiega koostööd vaid kaks asepresidenti viiest ning kaks täitevkomitee liiget kaheksast," avaldas ta.

"Veelgi üllatavam oli, et 20 liikmesriigi presidendist vaid neli olid valmis vastama ning nendest ainult üks andis väärtuslikku informatsiooni uurijatele," lisas kanadalane. "Mõned liikmed koguni proovisid uurimist takistada. Tegevsportlastest rääkis minu uurijatega vaid üks."

"Kokkuvõttes leidsin organisatsiooni, mida ligi pool sajandit juhtis autokraatlik liider, kes läbi erinevate kontrollimeetmete dikteeris kõike, mis organisatsioonis toimus," sõnas McLaren. "Avastasime süsteematiliselt vigu juhtimises ning korruptsiooni IWF-i kõige kõrgemal tasemel."

Raporti kohaselt on IWF-i kontodelt kadunud ligi 9 miljonit (8,84 miljonit eurot - toim) raha, vahendas portaal Insidethegames.biz. Lisaks selgub, et Ajani juhtimisel varjati 40 positiivset dopinguproovi ning pidevalt jagati hääletuste ajal tõstmisliidu liikmetele altkäemaksu. 40 positiivse dopinguproovi hulka mahtus tõstjaid, kes on võitnud tiitlivõistlustelt nii hõbe- kui ka kuldmedaleid.