OTSEPILT ja -BLOGI | Seim võitles MM-il iseenda, mitte konkurentidega. Kas Talahhadze purustab maailmarekordi?

Täna peetud C-grupi jõuproovil oli parim Uus-Meremaa esindaja David Andrew Liti, kes rebis 173 kilo ja tõukas 227. A-grupi mehed eesotsas maailmarekordimehe Laša Talahhadzega võistlevad kell 11.55.

Märt Roosna: Mart Seim lõpetas B-grupi võistluse kaheksanda kohaga, temast ettepoole platseerus ka C-grupi võitja. Seega kui kõik a-grupi mehed temast mööduvad, on üldarvestuses lõppkohaks 19.

Märt Roosna: Orsag tõukas 240 kilo, 250 oli tema jaoks juba liiast. Kell 11.55 toimub A-grupi võistlus, kus grusiin Laša Talahhadze võib maailmarekorditele tuule alla teha.

Märt Roosna: Pärast võistlust saame Seimilt endalt uurida, kuidas tervis pingutusele vastu pidas. Soovitud 420 kilo kokku ei saanud, aga vähemalt tulemus on kirjas ja olümpialootus püsib.

Märt Roosna: Kolmandaks katseks Seim enam lavale ei tulnud. Ilmselt õige otsus. Seega jääb tõukamises kirja 225 kilo ja ta lõpetab MM-i kogusumma 400-ga.

Märt Roosna: Seimil ei õnnestu kangi rinnalegi saada, sisuliselt tegi ta sellega jõutõmbe ja lasi lahti. Raske öelda, kui kõvasti selg tunda annab, aga ilmselgelt on psühholoogiliselt nii väga raske võistelda, hirm istub peas.

Märt Roosna: Orsag saab 230 kilo, mis on tema algraskus, kergelt üles. Kas ka Seim?

Märt Roosna: Tabloo näitab, et teisel katsel üritab Seim tõugata raskust 230 kg. Ju siis keha lubab veel pingutada.

Märt Roosna: Seim saab 225 kilo probleemideta üles. Näis, kas ta rahuldub sellega või paneb kangile lisa.

Märt Roosna: Seimi esimene katse...

Märt Roosna: Huvitav on näha, et ka suure Venemaa ainus raskekaallane võistleb B-grupis. Antoni Savtšuk rebis 183 ja tõukamises sai teisel katsel üles 222 kilo. Nüüd üsna varsti tuleb lavale taas Seim.

Märt Roosna: Tõukamine on alanud Nagy ja Wilkes on kirja saanud 215 kilo. Seimi algraskus 225 on üks suuremaid, vaid Orsag alustab hiljem, tema algraskuseks on 230 kilo.

Märt Roosna: Ja paraku ei saa ka MM-i järel keskenduda ravile, vaid tuleb jätkata võistlemist. Tokyo olümpiale pääsemiseks tuleb tõstjatel osaleda vähemalt neljal võistlusel. Seimil on praegu kirjas üks tulemus, mulluselt MM-ilt. Pattaya MM saab olema teine jõuproov. Kolmanda resultaadi tahab ta kirja saada novembris Türgis Naim Süleymanoğlu mälestusvõistlusel või jaanuari lõpus Rooma MK-etapil. Neljandaks võistluseks on planeeritud 4.–12. aprillini Moskvas toimuvad Euroopa meistrivõistlused.

Märt Roosna: Kui juba rebimises oli näha, et Seimil oli praeguses seisus keeruline võistelda, siis tõukamine pole sugugi kergem. Tegelikult on väga nõme, et ta üldse peab võistlema, kuid nagu ütles treener Alar Seim: selg on olümpia kvalifikatsiooni mõttes vastu seina, taganeda ei olnud enam kuhugi.

Märt Roosna: B-grupi rebimise tulemused.

Märt Roosna: Tõukamine algab kümne minuti pärast.

Märt Roosna: Täitsa korraliku tulemuse saab teisel katsel kirja Süüria tõstja Man Asaad - 189 kg.

Märt Roosna: Tšehh Kamil Kucera sai nulli, algraskust 176 kilo ta üles ei saanud. Kõik teised B-grupi atleedid on rebinud eestlasest rohkem.

Märt Roosna: Tulemus mõistagi on Seimi jaoks tagasihoidlik. 2014. aastal Almatõ MM-il rebis ta 185 kilo, aasta hiljem Houstonis 190, Rio de Janeiro olümpial 187, 2017. aasta MM-il Anaheimis 191 ja mullu viis mees Eesti rekordi Ašgabati MM-il 192 kiloni. Aga see on reaalne hetkeseis, kui pole saanud normaalselt treenida, ei ole rekordeid oodata. Loodetavasti jäi Seim terveks ja saab tõukamises ka võistelda ning olümpia tarvis üliolulised punktid ära võtta.

Märt Roosna: Olemas! Seim pääses rebimises vähemalt nullist, saades 175 kilo kolmandal katsel üles.

Märt Roosna: Kolmas katse...

Märt Roosna: Ka teine katse ebaõnnestub! Seimil jääb enda päästmiseks vaid üks katse.

Märt Roosna: Paraku jääb 175 kilo avakatsel üles saamata.

Märt Roosna: Seimi avakatse...

Märt Roosna: Kuigi tegu on B-grupiga, võistleb Seim koos mitme päris nimeka mehega. Näiteks võistleb B-grupis ka ungarlane Petr Nagy ja olümpial kaheksanda koha saanud tšehh Jiri Orsag.

Märt Roosna: Tere, head spordisõbrad! Mart Seimi algraskuseks on märgitud rebimises 175 kilo ja tõukamises 227. Mehe nimel olevad Eesti rekordid on aga 192 ja 253. Aga nagu teada, ei ole seekord küsimuse all rekordid, tähtis on normaalne tulemus kirja saada ja terveks jääda.