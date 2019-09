OTSEPILT ja -BLOGI | Kas Seim saab MM-il tähtsa ülesandega hakkama? Rebimises läks algraskus üles viimasel katsel

Kuna Eesti esinumber Mart Seim on pikemat aega olnud hädas seljavigastusega, siis seekordsel MM-il ta kõrgesse mängu ei sekku, vaid võistleb B-grupis. Eesmärgiks on seatud kahe tõsteviisi kogusummas saada üles 420 kilogrammi. Kuigi MM-il pole väga kõrget kohta oodata, on see võistlus meie mehe jaoks ülimalt oluline - hädasti on tarvis tulemus kirja saada, see viiks olümpiale lähemale. "Meil on selg vastu seina," tõdes treener Alar Seim. Ehk peaeesmärk on saada tulemus kirja ja terveks jääda.



Täna peetud C-grupi jõuproovil oli parim Uus-Meremaa esindaja David Andrew Liti, kes rebis 173 kilo ja tõukas 227. A-grupi mehed eesotsas maailmarekordimehe Laša Talahhadzega võistlevad kell 11.55.