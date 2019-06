OM-punkte koguv Leho Pent võidutses Suurbritannias, kaalumisel käinud Mart Seim sai võistluse kirja

Üliraskekaallane (+109 kg) Seim oli juba varasemalt välja hõiganud, et tema jaoks on tegemist võistlusega, kuhu ta läheb kohale ainult kaalumiseks ja võimalikuks dopinguproovi andmiseks, et saada kirja järjekordne võistlus Tokyo olümpiamängudele pääsemiseks.

Kuni 102 kg kaaluvate meeste seas oli stardis aga Leho Pent, kes tõukas 146 kg ja rebis 185 kg. Rebimises proovis Pent kolmandal katsel 153 kg, kuid see katse ebaõnnestus. Tõukamises õnnestusid kõik kolm katset. Koondsumma 331 kg andis rahvusvaheliste võistlejate konkurentsis esikoha. Teiseks tuli 312 kg tšehh Jiri Gasior.

Pendi jaoks oli see sel aastal teiseks võistluseks. Kevadel toimunud Euroopa meistrivõistlustel rebis ta 152 kg ja tõukas 185 kg. Koondsumma 337 kg andis talle toona 13. koha.

Rebimises on Pendi isiklikuks rekordiks 162 kg, tõukamises aga 197 kg. Koondsumma tippmargiks on aga 356 kg.

Kuni 102 kg kaaluvate meeste seas tegi päeva parima tulemuse kohalik sportlane Cyrille Tchatchet II, kes rebis 161 kg ja tõukas 195 kg. Koondsummaks 356 kg.

Olümpiapunktide kogumise süsteemi kohaselt tuleb tõstjatel vahemikus 2018. aasta 1. november kuni 2020. aasta 30. aprill osaleda kuuel võistlusel. See ajavahemik on jagatud kolmeks ning igas jaotises tuleb võistelda vähemalt korra. Lõpuks läheb arvesse iga ajavahemiku parim tulemus ning ülejäänud kolmest tulemusest parim. Kokkuvõttes on vaja teha neli tugevat sooritust. Ülejäänud kahel piisab kaalule astumisest.

Seimil on praegu kirjas mullusel Aşgabati MM-il tõstetud 427 kg. Bathumi EM-il käis ta vigastuse tõttu ainult kaalumas ning sama tegi ta ka Suurbritannia lahtistele meistrivõistlustele. OM-i pääsme tagamiseks tuleb tal nüüd veel kolmel jõuproovil osaleda. Järgmine võistlus on plaanis 18.–27. septembrini Tais toimuval MM-il.