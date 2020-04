Olümpiavõitja Jaan Talts: spordiajakirjanikud, teravam tuleks olla!

Tbilisis peetud võistlustel kogus ta poolraskekaalus kolmevõistluses 490 kilo (155 + 147,5 + 187,5). Sporditee lõpuks viis Talts surumises rekordi 211, rebimises 170 ja tõukamises 222,5 kiloni. Avaldame 75-aastase spordikorüfee esimese maailmarekordi sünni aastapäeva puhul ajatumaid lõike 2017. aastal Eesti Päevalehes ilmunud usutlusest. Need mõtisklused räägivad eelkõige ühest - maksimalismist.

Spordiajakirjanikest

„Spordiajakirjanikud ei peaks mõtlema, et on ainutõe kuulutajad. Natuke on mindud sellega üle võlli. Tegelikult on iga pikaaegne tippsportlane, kel vähegi mõistust peas, omal alal kompetentsem kui ükskõik milline ajakirjanik. No kas keegi ajakirjanikest saab olla tõstmises minust kompetentsem? Võite ise vastata.

Teravam tuleks olla! Poliitikutest kirjutatakse teravalt, sportlastest mitte. Kui suusatajad hooajaeelsel esitlusel uhked uued ülikonnad selga ajavad ja lubavad elu parimaid sõite teha, võiks ju küsida: „Aga miks arvate, et nüüd peaks areng tulema, kui siiani pole tulnud?"

Noortest pole vaja kirjutada esimese edu puhul ülivõrdes. Ajakirjanik ei tohiks noorele panna liiga suuri pingeid peale ja ootusi-lootusi asjatult kütta. Ülearune kiitmine võib halvasti mõjuda. Võtame rahulikult, ühe sammu korraga. Las Kellygi (freestyle suusataja Kelly Sildaru - M. R.) ravib rahulikult vigastust, ärme sega teda ega riputa ette järgmise olümpia medaleid kaela."

Lati alla laskmisest

„Mind tegi vähe kurvaks, et eelmisel aastal valiti Eesti parimateks sportlased need, kes said olümpialt kuuenda koha. Mitte et ma nende vastu oleksin, tean neid väga hästi. Ma ei tea, kas Eesti spordiajaloos on üldse sellist asja olnud. Nüüd MM-i järel mindi lilledega Seimile vastu, mõtlesin: „Kas nii hakkabki nüüd olema?" Väike salajane ettevalmistus, et hakkame kõiki viiendaid ja kümnendaid lilledega vastu võtma, esimesi ju pole. Seim pole milleski süüdi, ja tore, kui suudetaksegi käia kõigil vastas. Aga kas see ei devalveeri seda? Pärjatakse ikkagi võitjaid, tema saab kogu kuulsuse. See oli juba Vanas-Roomas nii ja nii ka jääb.