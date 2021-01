Olümpia kärpekääride ohvrid: Karpaki paat, 76 tõstjat, kerged sõudjad ja Eesti parim süstaaerutaja

Iseenesest on see loomulik darwinistlik protsess, kuid üksikisiku vaatevinklist võib sellisele murdehetkele sattumine olla paras katastroof. Kujuta ette, et sa oled terve elu tegelenud süstaaerutamisega, oled tõsine saavutussportlane, olümpiakohta jahtiv sprinter. Ja siis ühel päeval saad teada, et 200 meetri sprint on olümpiakavast välja visatud. Või oled purjetaja, suur mehemürakas nagu kahemeetrine Deniss Karpak. Ja siis otsustatakse Finn-klass asendada avamere segapaadiga, kuhu sa lihtsalt ei mahu ära. Ja sul polegi suurt midagi teha.

Eesti Päevaleht ja Delfi uuris, millised muutused on juba 3,5 aasta pärast tulemas ja kuidas see mõjutab Eesti sportlasi.