Neli aastat tagasi Houstonis MM-il hõbemedali võitnud Seim astub reedel Pattayas tõstepõrandale teadmisega, et eelkõige tuleb terveks jääda. Lisaks tuleb olümpiapunktide kogumise nimel kirja saada võimalikult hea koondtulemus. Suurt rahulolu pakuks lõppskoor 420 kg. See on praegu määratud ka eestlase algraskuseks ehk tegelikkuses võib kahe tõsteviisi algraskuste kogusumma olla minimaalselt 400 kg. Seimi isiklikuks rekordiks on kaks aastat tagasi Anaheimis tõstetud 444 kg.