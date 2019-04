Mart Seimi medalilootused Tokyo olümpiaks said järjekordse positiivse tõuke

Eestlasi huvitab tõstemaastikul peaasjalikult meeste üliraskekaal. Mart Seim asub praegu ravima küll vigastust, kuid kõigi eelduste kohaselt peaks ta septembris toimuval MM-il olema juba löögihoos.

Kui aga juba Tokyo olümpia poole vaadata, siis tunduvad Seimi lootused aina paranevat. Esiteks on Rahvusvaheline Tõsteliit vähendanud olümpiale pääsevate tõstjate arvu. Üliraskekaalus on Tokyosse pääsemas 14 sportlast. Seejuures saab igas kaalukategoorias osaleda igast riigist ainult üks sportlane. Nii on juba eos selge, et tugevatest grusiinidest on olümpial ainult üks mees. Kui ala valitseja Laša Talakhadze püsib terve, siis on tema Jaapanis kohal ning Irakli Turmanidze vaatab võistlust kõrvalt.

Varasemalt oli tugev tandem ka Iraanil, kuid Londoni olümpiavõitja Behdad Salimi on tippspordist loobunud. Vahepeal kahe positiivse dopinguproovi tõttu kaheksa aasta pikkust võistluskeeldu kandnud Saeid Alihosseini on hädas olnud aga traumadega.

Lisaks on kõrgemate ametimeeste poolt otsustanud, et suurte dopingupattudega riigid saavad olümpiale saata ainult ühe mees- ja ühe naistõstja kõikide kaalukategooriate peale. Meeste üliraskekaalus tähendab see seda, et tugevad armeenlased Gor Minasjan ja Ruben Aleksanjan vaatavad mänge kõrvalt. Armeenia teeb suure tõenäosusega panuse kuni 109 kg kaaluvate meeste seas valitsevale Simon Martirosyanile.

Samamoodi võib juhtuda, et üliraskekaalus ei ole ühtegi venelast. Nemad jagavad nimelt armeenlaste saatust. Venemaa viimase aja kõige tugevam mees Ruslan Albegov naljalt enam medaliheitlusesse ei sekku. Pigem on neil tugevamaid tegijaid madalamates kehakaaludes.