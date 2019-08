Mart Seimi konkurent langes dopingulõksu, Eesti võib juurde saada MM-i medali

Ats Kuldkepp RUS 8

Ruslan Albegov. Foto: AFP/Scanpix

Rahvusvaheline Tõsteliit IWF teatas, et viis Venemaa tõstjat said dopingukahtluste tõttu ajutise võistluskeelu. Nende seas on ka üliraskekaallane Ruslan Albegov, kes tuli 2013. ja 2014. aastal maailmameistriks.