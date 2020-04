Mart Seimi jaoks ülitähtis tiitlivõistlus lükkub veelgi edasi

"Kahjuks pole olukord parem kui 10. märtsil. Otsustasime hetkeolukorda arvestades täiskasvanute Euroopa meistrivõistlused veelgi edasi lükata. Uus võistluste toimumisaeg otsustatakse hiljem. Soovime teile ja teie peredele turvalisi, rõõmsaid ja terveid päevi!" seisab EWF-i Facebooki postituses.

Eesti üliraskekaallasele Mart Seimile on EM tähtis eelkõige 2021. aastasse edasi lükatud olümpia kvalifikatsiooni silmas pidades. Olümpiakoha teenivad kõik kontinentide parimad.

Rahvusvaheline tõsteliit pole aga siiani otsustanud, kuidas olümpia edasi lükkumise tingimustes olümpiakohad välja mängitakse. Üks variant on, et piletid jagatakse välja koha ehk ühtegi võistlust enam arvesse ei läheks. Teine variant on kvalifikatsiooniperioodi pikendamine selliselt, et nimekiri löödaks lukku pärast suvesse ja sügisesse lükatud võistlusi. Kolmanda variandina kaalutakse veel ühe kvalifikatsioonisessiooni lisamist. Viimastel aastatel vigastuste küüsis olnud Seimil veel olümpiakohta pole.