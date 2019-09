Mart Seim sai Tais kätte kauaoodatud MM-kulla. „Seda on kõvasti retsitud, ilmselt on need hambajäljed.”

Toona tuli eestlane üliraskekaallaste seas kogusumma 438 kiloga kolmandaks, enamat suutsid grusiin Laša Talahhadze (454 kg) ja venelane Aleksei Lovtšev (475 kg). Paraku põrus Lovtšev dopingukontrollis ja ehkki ta vaidlustas positiivse proovi, määrati talle 2016. aasta mais neljaaastane võistluskeeld. Seega tõusis Seim kokkuvõttes hõbedale ja tõukamises koguni kullale.

Medali Lovtševilt kättesaamine ja õigele omanikule toimetamine võttis väga palju aega. Lõpuks lähetati eestlasele kuldmedal tõukamise eest, 2015. aastal Houstonis kaela saadud esialgne tõukamise hõbe „moondus” ühtäkki kogusumma hõbedaks. „Medalid on täpselt ühesugused,” raporteeris Mart Seimi treenerist isa Alar, lükates seega humoorikalt ümber levinud terminid kodusumma „suurest” ning rebimise ja tõukamise „väikesest” medalist.

Mingit pidulikku üleandmist ja kätteplaginat medali saamisega ei kaasnenud. Antidopingu töötaja nägi Eesti dressis mehi võistlushallis, astus lihtsalt juurde ja palus Alar Seimil kuldmedal pojale üle anda. „Pjedestaalile kuskile seisma ei pandud,” nentis Alar Seim ja kirjeldas auraha värvikalt: „Parasjagu ära retsitud on see kuldmedal, korralikult kriibitud. Ilmselgelt väga rõõmsalt ta seda medalit ära ei andnud. Ilmselt on need hambajäljed. Aga meie jaoks on see ikkagi väga väärtuslik medal.”

Kusjuures ühel hetkel peaks Mart Seim saama veel ühe medali. Nimelt dopingukahtluse tõttu on saanud ajutise võistluskeelu venelane Ruslan Albegov, kes tuli maailmameistriks 2013. ja 2014. aastal. „See lootus on olemas,” kinnitas papa-Seim. „Rääkisin siin Venemaa koondise treeneriga. See ajutine keeld tuli 2012. aastal Londoni olümpial antud proovi eest, seega poleks ta tohtinud 2014. aastal osaleda.”