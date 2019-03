Mart Seim otsib ikka seljaprobleemile lahendust. EM-iks praegu suurim algraskus

Novembris Aşgabatis toimunud maailmameistrivõistlustel üliraskekaalus kuuenda koha saavutanud Mart Seim tunnistas toona, et seljaprobleem ei lubanud kehas olevat jõudu soovitult rakendada. Seejärel avaldas ta lootust, et ehk õnnestub aprillis toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks asi korda saada. Olukord ongi paranenud, kuid väga väikeste sammude haaval. Kui ta praegu enda tõstete videoid vaatab, siis tunnistab ta, et keha kaldub pidevalt vähemalt 5 cm jagu kõrvale. Keha üritab haiget kohta alateadlikult hoida.