Leho Pent lõpetas tõstmise EM-il B-grupis võistluse neljandana

Pendi jaoks oli tegemist esimese korraga pika aja jooksul, kus tal õnnestus tiitlivõistlusel tulemus kirja saada. Mullu jättis ta traumade tõttu vahele nii MM-i kui ka EM-i. 2017. aastal sai ta aga nii MM-il kui ka EM-il rebimise osas vigastada. 2015. ja 2016. aasta jäid tal tippkonkurentsis aga vahele, kuna ta oli aktiivsest spordist taandunud. Viimati sai ta tiitlivõistlusel tulemuse kirja 2014. aasta EM-il, kui ta oli kuni 94 kg kaaluvate meeste konkurentsis kokkuvõttes viies.

Seekordsel jõuproovil tegi Pent kuus õnnestunud katset. Rebimises alustas ta 140 kg pealt. Seejärel liikus ta edasi 147 kg ja 152 kg peale. Tõukamises käis kangilt läbi 165 kg, 177 kg ning 185 kg. Pendi kogusummaks oli seega 337 kg.

Rebimises on Pendi isiklikuks rekordiks 162 kg, tõukamises aga 197 kg. Koondsumma tippmargiks on aga 356 kg.

„Tunde järgi tegin trennis rebimises 140 kg ja tõukamises 160 kg. Kogu ettevalmistus oli selline, et sai käidud raskustel, mis põlve üle ei koormaks,“ rääkis Pent võistluse järel Delfi Spordile. „Võistluse soojendusel tõstsin 135 kg. Kang oli kerge. Seejärel panin algraskuseks 140 kg. Võtsin natuke suurema sammuga, et riske vältida.“

„Seekordse võistluse peamiseks eesmärgiks oli tulemus kirja saada ja kõige tähtsam oli terveks jääda. See eesmärk täitus,“ lisas Pent.

Kuni 102 kg kaaluvate meeste B-grupi võitluse võitis lätlane Janis Griskovs, kes rebis 165 kg ning tõukas 205 kg. Koondsummaks tuli 370 kg.

Kuni 102 kg kaaluvate meeste A-grupis on laupäeva hommikul võistlustulle asumas veel üheksa sportlast. Madalaima algraskusega on neist serblane Nenad Kuzic, kes on kahe tõsteviisi kogusummas sihiks seadnud 365 kg. Suurim algraskus 390 kg on armeenlasel Samvel Gasparjanil.