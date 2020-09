Tõstmises valitseb pealtnäha vaikelu. Olümpia pandi pausile, Moskva EM lükati esmalt märtsist juunisse, siis sügisesse ja nüüd samuti järgmisse aastasse. Aga ei saa öelda, et midagi ei toimu. Toimub ikka küll! Maailma tugevaim mees Laša Talahhadze on tugevam kui kunagi varem, Eesti esinumber Mart Seim on leidnud uusi lahendusi ja spordiala silmapiiril terendab täiesti uus ajajärk.