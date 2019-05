Kuu aega Tenerifel rahulikult treeninud Mart Seim otsib ikka seljaprobleemile lahendust

Seimil jäi aprillis Bathumis toimunud Euroopa meistrivõistlustel rinnalihase vigastuse tõttu osalemata. See trauma on praeguseks taandunud ja rebend on kokku kasvanud. Palju on sellele kaasa aidanud Tenerife soe kliima. Atlandi ookeanis asuval saarel on Seim viibinud juba ligi kuu aega. „Tulin kohe EM-i järel siia. Taastumine on niimoodi tunduvalt kiirem. Praegu olen rebinud juba 90 kg kaaluvat kangi,” rääkis Seim.