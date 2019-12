Juba viienda Londonis kulla võitnud tõstja dopinguproov osutus järeltestis positiivseks

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) teatel sisaldus ukrainlase proovis keelatud steroidi turinabooli.

Lisaks olümpiakullast ilma jäämisele määrati Torohtõile tagasiulatuvalt alates 2018. aasta detsembrist kaheaastane võistluskeeld. Just sel ajal teatas rahvusvaheline tõstmisliit esimest korda, et Torhtõi on kahtluse all ning talle määrati esialgne keeld.

Torohtõi on juba viies Londoni olümpiavõitja tõstmises, sest dopinguga vahele on jäänud.

Tagantjärele kuulutatakse ilmselt olümpiavõitjaks muidu hõbeda võitnud iraanlane Navab Nasirshelal, kuid medalite ümberjagamise peab ROK veel ratifitseerima.