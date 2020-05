Jõutõstja Gert Koovit leidis eriolukorraga toime tulemiseks inspiratsiooni Jaan Taltsi memuaaridest: kunagi ei ole liiga hilja spordiga alustada!

Spordihuvi sai alguse sportlikust perekonnast

Treener Gert Koovit sündis perre, kus ema oli võimlemistreener ja isa Nõukogude liidu tasemel odaviskaja. “Peale minu oli peres veel viis venda ja üks õde. Kolm vanematest vendadest õppisid TSIKis,” räägib ta. “Kasvasin üles, püüdes kogu aeg kätte saada vanemate vendade saavutusi, eks sealt ole pärit ka võitmishimu. Nii kaua kui mäletan, käis pereliikmete vahel kogu aeg sõbralik võistlus.” Seega ei ole tarvis mainida, et sport ja sportlikud saavutused olid Gerdi pere igapäevane osa.

Gert sõnab, et on alati olnud vaimustuses olnud tugevast olemisest ja raskuste tõstmisest. “Mäletan kui vanemad vennad käisid minu isa hea sõbra Tallo Priidu juures keldris kangi tõstmas. Olin vist vaevalt 12-aastane ja kibelesin hirmsasti kaasa. Kuna ma olin ema meelest selleks liiga noor, pidin ootama, kuni saan 16-aastaseks,” meenutab ta. Kui ta kangitõstmiseks kodust rohelise tule sai, oli tema loomulikuks valikuks kulturism.

“Seda väga lihtsalt põhjusel- jõutõstmisest sellel aja väga juttu ei olnud,” selgitab ta. “Kuna kasva-sin üles Kilingi-Nõmmel, ei olnud meil ka klassikalise tõstmise treenerit. Olgugi, et sai koos lapse-põlvesõbra Tõnu Lutsuga Tihemetsa tehnikumi jõusaalis käidud, mis oli ehitatud spetsiaalselt tõst-mise jaoks.

Poisid kõndisid iga päev mööda Jaan Taltsi pronksist kujust, endamisi mõeldes, kas nad on ka ku-nagi võimelised liigutama sama suuri raskusi nagu Talts omal ajal.

50-aastasena tugevam kui iial varem

“Kui sportlane ütleb, et tema sportlik teekond on olnud imekerge ja ilma igasuguste raskusteta, on see täielik vale,” kinnitab Gert, et igaüks käib läbi oma enda kadalipu, mis teeb sportlasest tšempioni. Ta ütleb, et komplikatsioonid sunnivad meid kasutama kogu arsenali, mis meile antud - mitte ainult keha, vaid ka vaimu.

”Olles peaaegu 50 aastat vana, olen ma tugevam, kui ma kunagi olen olnud. Alates 2016. aastast, kui tegin esimese võistluse, olen tasahaaval saanud järjest tugevamaks ning jõudnud tasemele, kus Eesti rekord seisab minu nimel ning seinal ripuvad medalid rahvusvahelistest võistlustelt,” on ta uhke ning kinnitab, et kui keegi ütleb, et 40aastaselt on liiga hilja spordiga alustada, siis ta eksib.