Järjekordsed Venemaa tõstjad jäid dopinguga vahele

Kui nädala alguses teatas viiele tõstjale ajutise karistuse määramisest IFW, siis paar päeva hiljem kuulutas Venemaa dopinguagentuur RUSADA, et pikad võistluskeelud määrati veel kahele Euroopa meistrile Diana Mstijevale ning Rinat Kirejevile.

Nüüd teatas IFW, et Moskva antidopingu laborist saadud tulemused tõestasid, et veel seitse Venemaa tõstjat on dopinguga patustanud. Nende hulka kuulusid teiste hulgas 2008. aasta Pekingi olümpia pronksmedalistid Dmitri Lapikovi ja Nadežda Evstjuhhin, kellelt mõlemalt ka hiljem medal keelatud ainete tarvitamise tõttu ära võeti.

Venemaa alaliidu president Maksim Agapitov sõnas Venemaa väljaandele RIA, et on täiesti võimalik, et dopingupatustajate nimekiri kasvab veelgi.