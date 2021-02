Eesti Jõutõsteliidu presidendiks sai Alexander Andrusenko

„Kaido on olnud jõutõsteliidu president nii kaua, kui ma ennast jõutõstmises mäletan - mina jõudsin jõutõstmise juurde 2006. aastal. Ma pole kunagi suutnud kedagi teist peale Kaido liidu presidendi rollis ette kujutada, aga nüüd olen see mina, kes selle rolli üle võtab. Kõigest paar kuud tagasi ei osanud meist praktiliselt keegi sellist muudatust oodata. Ma tegin suured silmad, kui Kaido mulle kandideerimiseks ettepaneku tegi ja oma otsusest teatas,” ütles Andrusenko.

„18 aastat on pikk aeg ja võib-olla ma just selle aastaga tunnetasin ära, et kui ma seda nüüd ka ei tee, siis kuna ma seda teen. Nägin, et oli tekkinud suur hulk entusiaste ja on inimesi, kes on võimelised olema tulevase juhi kõrval ja töötama ühiste eesmärkide nimel. Organiseerida see üleminek on iga juhi suur ülesanne ja praegu toimus see õigel ajal. Asendamatuid inimesi ei ole, et me peaks lõpuni kellegagi koos olema,” põhjendas Leesmann.

„Kaidoga, asepresidendi Marko Terasmaaga ja juhatuse liikme Peep Pälliga oleme päris palju ära teinud. Oleme Eestis korraldanud kolm rahvusvahelist suurvõistlust. Ühe MM-i või EM-i korraldamine on väga suur projekt. Tänu korraldatud rahvusvahelistele võistlustele oleme saanud päris mitmesse saali uut varustust juurde, treeningtingimused on oluliselt paranenud. Meil on nüüd mitu rahvusvahelise kategooria kohtunikku, samuti Eestis atesteeritud kohtunikke. Oleme loonud kutsekomisjoni ja meil on atesteeritud jõutõstmistreenereid,” sõnas Andrusenko.

„Isiklikult arvan, et jõutõsteliit on väga heas seisus ja seisab kindlatel alustel. Ma ei pea kahe käega peast kinni hoidma ja mõtlema, kuidas me nüüd hakkame saame, sest suur töö on juba tehtud,” lisas ta.

„Mind tõi selle alaliidu juurde endine alaliidu president Arnold Tokko ja ma olen talle väga tänulik selle eest, et ta usaldas mind. See oli teekond, kus alguses tundsin ennast üksi, sest see oli hetk, kus vanemad mehed taandusid, nooremaid polnud kuskilt võtta ja tekkis olukord, kus kõik tahtsid presidendile öelda, mida ta peaks tegema. Ütlen ausalt, et läks paar aastat aega, mil ma sain kõrvale sellise meeskonna, kellega saime koos asju luua,” lausus Leesmann.