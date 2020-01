Dopinguskandaali jätk: rahvusvahelise tõsteliidu president astus ajutiselt ametikohalt tagasi, aga eitab süüdistusi

Jaanuari alguses telekanalis ARD linastunud film süüdistab Ajani korruptsioonis ja aastakümnete pikkuses dopingujuhtumite kinnimätsimises. Ta väidab, et nimekaid tõstjaid testitakse vähem kui teisi ning dopinguküttidele on antud uriiniproovidega manipuleerimiseks sularahas pistist.

Kolmapäeval selgus, et 81-aastane Ajan astus 90 päevaks presidendi ametikohalt tagasi, kuni uurimine tema vastu esitatud süüdistuste osas käib. Kuni aprillini asendab ungarlast USA tõstmisliidu president, ameeriklanna Ursula Papandrea.

Otsus Ajani ajutisest tagasiastumisest võeti vastu Kataris toimunud IWF-i juhatuse koosolekul. Rahvusvaheline Tõsteliit on süüdistusi eitanud. "Need rikkusid mu elu ja minu 50 aasta pikkuse töö," on Ajan ise skandaali kommenteerinud. "Dokumentaalfilmis esitatut ei toeta asjakohane dokumentatsioon ega inimesed, kes on varasemate otsustega seotud."

"Minu jaoks ei ole IWF-i vastu esitatud süüdistustel alust. Toon ühe näite. ARD väitis, et meie alaliidust on puudu miljoneid Rahvusvahelise Olümpiakomitee telerahasid. Aga me juba oleme näidanud, et mitte midagi pole sealt puudu. IWF-i Šveitsi kontodelt kanti raha üle alaliidu Ungari kontodele, et puudujääke kompenseerida. Ühtegi saladust ei ole sellega seoses olnud. IWF-i juhatus on alati teadnud, kus raha on olnud. Sisemised juurdlused on seda kinnitanud. Ma ei kahtle üldse, et sõltumatud eksperdid suudavad minu süütust kinnitada."

Ajan on IWF-is töötanud alates 1970. aastast ning seda presidendina juhtinud 2000. aastast.