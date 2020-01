Dopingumaffia paljastatud? „Üllatas vaid, et see nii jõhkralt ja odavalt käib.”

Rahvusvahelise tõstmisliidu (IWF) kauaaegne ungarlasest president Tamás Aján (80) on sattunud väga tõsiste süüdistuste küüsi. Dopinguvastase võitluse eesliinil tegutsev Saksamaa telekanal ARD tuli välja kolmveerandtunnise dokumentaalfilmiga, mis andis jahmatava ülevaate tõstmise dopingukultuurist, millega olla otseselt seotud 1976. aastast alaliidu juhatusse kuuluv ja 19 aastat tagasi presidendiks saanud Aján.

„Kõvad tegijad on sakslased!” kiitis Mart Seimi treener ja isa Alar Seim. „Mind üllatas üksnes see, et see kõik nii jõhkralt ja odavalt käib.” Ühtlasi avaldas Seim lootust, et Aján saab teenitud palga: „Ma ei tea, kui palju sakslastel tõendeid on, usun, et see film ei sündinud õhu pealt. Kui faktid paika peavad, siis enam kriminaalsemaks minna ei saa ja vana koht on kardinate taga!”