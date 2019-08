Dopinguga vahele jäänud venelastest tõstmise Euroopa meistrid said pikad võistluskeelud

Euroopa meistrid Diana Mstijeva ning Rinat Kirejev said dopingutarvitamise eest vastavalt kaheksa ja nelja-aastase keelu. 24-aastane Mstijeva tuli Euroopa meistriks 90 kg kaaluvate naiste klassis ning tänavu kuni 87 kg klassis hõbemedali. 35-aastane Kirejev triumfeeris 2013. aasta MM-il kuni 93 kg kaaluvate meeste klassis ning see on seni tema viimane võistlus rahvusvahelisel areenil.

Mstijeva teenis pikema võistluskeelu, sest ta on juba varasemalt kandnud karistust dopingu tarvitamise eest. Nimel ei tohtinud venelanna vahemikus 2014-2016 ühelgi võistlusel osaleda.

Kui nädala alguses teatas viiele tõstjale ajutise karistuse määramisest Rahvusvaheline Tõsteliit (IFW), siis Kirejevile ja Mstijevale määras pika võistluskeelu Venemaa antidopinguagentuur RUSADA. "See on väga hea uudis, sest see tõestab, et RUSADA teeb oma tööd õigesti," sõnas üks tõstespordi ametnik portaalile insidethegames.biz.

Viie sportlase hulka, kes teenisid ajutise karituse, kuulub ka üliraskekaallane Ruslan Albegov, kes tuli 2013. ja 2014. aastal maailmameistriks. Seega võib hoopis pronksile kerkida Mart Seim, kes oli 2014. aasta MM-il esimene, kes jäi medalita.